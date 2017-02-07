Покупатели жилья стали более требовательными - застройщик
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. За последние годы покупатели жилья на первичном рынке стали более требовательными. Их интересует не только расположение дома и планировка квартиры, но и то, из каких строительных материалов сведен дома. Об этом УНН рассказали в пресс-службе ОАО "ХК "Киевгорстрой".
Аналитики рынка говорят, что большинство людей в первую очередь, ориентируются на цену жилья, локацию, а также репутацию застройщика.
Сами же застройщики отмечают, что нынешние покупатели стали более требовательными, в том числе и в плане качества строительства, и юридически более подкованными.
"На консультациях инвесторы всегда интересуются документами, сертификатами качества стройматериалов, общаются на форумах", - пояснили в пресс-службе.
Конечно важным аспектом остается цена, расположение, а также репутация застройщика.
В "Киевгорстрое" отмечают, что к месту расположения новостройки инвесторы стали относиться еще более внимательно изучаются также коммуникации, инфраструктуру вблизи дома.
В холдинге рассказали, что инвестор стал тщательнее относиться к энергосбережению - покупатели стали чаще спрашивать об утеплении домов, использовании энергосберегающих технологий. Инвесторов интересует многие аспекты от того, какие стеклопакеты установлены в доме с количеством батарей в помещении и того на какую сторону выходят окна.
В "Киевгорстрое" отметили, что не против такой требовательности клиентов, ведь вкладывая немалые средства в приобретение жилья инвестор имеет право знать все особенности.