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Покровськ: кількість поранених через ракетний удар збільшилась до 24 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. До 24 збільшилась кількість поранених через ракетний удар росіян по Покровську, що на Донеччині. Оновлені дані про постраждалих, станом на 20:00, оприлюднили в Офісі Генерального прокурора, передає УНН.

Цитата

“Внаслідок ракетного удару по Покровську 1 людина загинула та 24 поранених (ОНОВЛЕНО станом на 20:00)”, — зазначили Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо

По середмістю Покровська російські військові вдарили ракетами типу “Іскандер” близько 8:30 ранку. За даними поліції було усього дві ракети.

Через цю атаку в місті пошкоджені дві адмінбудівлі.

Є чимало поранених. Потерпілим з контузіями, забоями, переламами та осколковими пораненнями надали невідкладну медичну допомогу.

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