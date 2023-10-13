Покровськ: кількість поранених через ракетний удар збільшилась до 24 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. До 24 збільшилась кількість поранених через ракетний удар росіян по Покровську, що на Донеччині. Оновлені дані про постраждалих, станом на 20:00, оприлюднили в Офісі Генерального прокурора, передає УНН.
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“Внаслідок ракетного удару по Покровську 1 людина загинула та 24 поранених (ОНОВЛЕНО станом на 20:00)”, — зазначили Офісі Генпрокурора.
Нагадаємо
По середмістю Покровська російські військові вдарили ракетами типу “Іскандер” близько 8:30 ранку. За даними поліції було усього дві ракети.
Через цю атаку в місті пошкоджені дві адмінбудівлі.
Є чимало поранених. Потерпілим з контузіями, забоями, переламами та осколковими пораненнями надали невідкладну медичну допомогу.