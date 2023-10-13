Покровск: количество раненых из-за ракетного удара увеличилось до 24 людей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. До 24 увеличилось количество раненых из-за ракетного удара россиян по Покровску, что в Донецкой области. Обновленные данные о пострадавших, по состоянию на 20:00, обнародовали в Офисе Генерального прокурора, передает УНН.
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“В результате ракетного удара по Покровску 1 человек погиб и 24 раненых (ОБНОВЛЕНО по состоянию на 20:00)”, — отметили Офисе Генпрокурора.
Напомним
По центру Покровска российские военные ударили ракетами типа “Искандер” около 8:30 утра. По данным полиции было всего две ракеты.
Из-за этой атаки в городе повреждены два админздания.
Есть много раненых. Пострадавшим с контузиями, ушибами, переломами и осколочными ранениями оказали неотложную медицинскую помощь.