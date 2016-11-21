Покладання квітів з нагоди Дня Гідності та Свободи відбулося у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сьогодні з нагоди Дня Гідності та Свободи у Кропивницькому відбулося покладання квітів до пам’ятної дошки Герою України Віктору Чміленку та до пам’ятного знаку зі світлинами Героїв Небесної Сотні на площі Героїв Майдану, передає кореспондент УНН.
У заході взяли участь близько 300 городян, обласна і міська влада, представники церкви, журналісти, а також школярі, які прочитали тематичні вірші.
Опісля покладання квітів запланована панахида за загиблими борцями за незалежність України.
Крім того, сьогодні в обласному центрі відбудеться ще один захід на вшанування Героїв. Актив мiсцевого Євромайдану запрошує згадати подiї Революцiї Гiдностi. Заплановано пам’ятну акцію з елементами перфомансу, переглядом фото i вiдеопiдбiрки.
Нагадаємо, у Хмельницькому вшанували пам’ять Героїв Небесної сотні.