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15 марта, 19:03 • 108413 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147895 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126359 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119683 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106467 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102247 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96197 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Возложение цветов по случаю Дня Достоинства и Свободы состоялось в Кропивницком

Возложение цветов по случаю Дня Достоинства и Свободы состоялось в Кропивницком

Киев • УНН

 • 16706 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сегодня по случаю Дня Достоинства и Свободы в Кропивницком состоялось возложение цветов к памятной доске Герою Украины Виктору Чмиленко и к памятному знаку с фотографиями Героев Небесной Сотни на площади Героев Майдана, передает корреспондент УНН.

В мероприятии приняли участие около 300 горожан, областная и городская власть, представители церкви, журналисты, а также школьники, которые прочитали тематические стихи.

После возложения цветов запланирована панихида по погибшим борцами за независимость Украины.

Кроме того, сегодня в областном центре состоится еще одно мероприятие в честь Героев. Актив местного Евромайдана приглашает вспомнить события Революции Достоинства. Запланировали памятную акцию с элементами перфоманса, просмотром фото и видеоподборки.

Напомним, в Хмельницком почтили память Героев Небесной сотни.

Украинские Национальные Новости

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