Возложение цветов по случаю Дня Достоинства и Свободы состоялось в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сегодня по случаю Дня Достоинства и Свободы в Кропивницком состоялось возложение цветов к памятной доске Герою Украины Виктору Чмиленко и к памятному знаку с фотографиями Героев Небесной Сотни на площади Героев Майдана, передает корреспондент УНН.
В мероприятии приняли участие около 300 горожан, областная и городская власть, представители церкви, журналисты, а также школьники, которые прочитали тематические стихи.
После возложения цветов запланирована панихида по погибшим борцами за независимость Украины.
Кроме того, сегодня в областном центре состоится еще одно мероприятие в честь Героев. Актив местного Евромайдана приглашает вспомнить события Революции Достоинства. Запланировали памятную акцию с элементами перфоманса, просмотром фото и видеоподборки.
Напомним, в Хмельницком почтили память Героев Небесной сотни.