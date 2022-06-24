Предмети трипільської культури та скандинавські мечі: перелік артефактів із колекції, вилученої у екснардепа Горбатова

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“Це унікальна безпрецедентна знахідка, не тільки для України, а й для Східної Європи. Знаково, що знахідку ми презентуємо сьогодні, наступного дня після надання Україні статусу кандидата в члени Європейського союзу. Предмети, знайдені правоохоронцями, чітко пов’язують історію України з історією Європи”, — зазначив Монастирський.

Деталі

Як повідомив Денис Монастирський, протягом п’яти діб оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції спільно з колегами-правоохоронцями провели 13 санкціонованих обшуків. Вилучено 6066 предметів, які можуть мати культурну цінність. Їх змогли вивезти лише двома вантажними автомобілями. Це старовинна зброя та предмети озброєння, прикраси та деталі одягу, керамічний, металевий та скляний посуд. Окрім цього, один з вилучених предметів є стародруком і належить до бібліотечного фонду України.

“Експерти стверджують, що знахідки не мають аналогів в музейних колекціях України, або в єдиному екземплярі. Походження цінностей ще треба встановлювати. Частина походить з кримських музеїв, але більшість — з незаконно розграбованих курганів, які збиралися вочевидь дуже тривалий час. Частина колекції була просто знищена, через зберігання в неналежних умовах. Це свідчить, що зі старожитностями працювали не музейники, які не розуміли цінності артефактів”, — розповів міністр.

Додамо

Більш детальний перелік старожитностей навели у Міністерстві культури:

• античні накладки на поховальні саркофаги (1 ст. до н.е. — 2 ст. н.е.);

• предмети трипільської культури;

• велика кількість зброї періодів від доби бронзи до раннього залізного віку;

• артефакти, притаманні предметам пшеворської культури (ІІІ ст. до н.е. — V ст. н.е.);

• предмети, що належать до “кола виїмчастих емалей”;

• кілька скандинавських мечей Х ст.;

• бронзова нашийна гривня тощо.

Нагадаємо

Державне бюро розслідувань викрило колишнього народного депутата України Валерія Горбатова на фінансуванні терористичної організації “днр” та крадіжці понад 6 тисяч унікальних артефактів з АР Крим.