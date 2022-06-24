Екснардеп Горбатов фінансував тероризм та викрав з Криму понад 6 тисяч артефактів – ДБР

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"Працівники ДБР за інформацією ДСР Нацполіції викрили на фінансуванні терористичної організації "днр" колишнього народного депутата України Валерія Горбатова, який на початку двохтисячних років очолював Раду Міністрів АР Крим. Він продовжував здійснювати бізнес-діяльність на окупованих територіях України та сплачував податки окупантам", – ідеться у повідомленні.

За даними слідства, колишній посадовець також привласнив культурну спадщину України, за попередньою інформацією, викрадену з музеїв АР Крим та куплену у "чорних археологів".

Як зазначили, колаборант має тісні зв’язки з так званим головою анексованого Криму Сергієм Аксьоновим, з яким має спільний бізнес. А дружина Аксьонова надавала довіреність на право користування своїм майном Валерію Горбатову. Окрім цього Горбатов має безпосереднє відношення до діяльності "Горлівської паперової фабрики" та ТОВ "Благодійний Союз (БС)", що здійснюють діяльність на тимчасово окупованій території України та, відповідно, сплачують там податки чим, фактично, фінансують незаконні збройні терористичні угрупування.

Фірми, афільовані з Валерієм Горбатовим, діють і в тимчасово окупованому Криму. Для того, аби не "світитися" особисто, бізнес Горбатова на окупованій частині України зареєстрований на його сина, племінника та інших довірених осіб. У сфері інтересів групи: нерухомість, політична діяльність та агробізнес.

"За оперативними даними, колишній депутат втік з Києва на окуповані території напередодні повномасштабної російської агресії. У межах розпочатого кримінального провадження працівники ДБР провели шість одночасних обшуків. В одному з офісних приміщень Києва, що належать ексдепутату, виявлено понад 6 тисяч одиниць історичних та культурних цінностей. Частина колекції знаходилась у попередньо підготовлених "таємних кімнатах" офісних приміщень", - ідеться в повідомленні.

Під час обшуків виявлено скіфські мечі Акінак, списи, сокири, стріли, монети, кольчугу 12 сторіччя, шоломи епохи Еллінізму та посуд Трипільської культури. Колекція коштує декілька мільйонів доларів.

Санкція статей передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Українські слідчі заарештували ще понад 4,5 мільйона доларів активів ексдепутата Верховної Ради від "Партії регіонів". Колишній нардеп тісно співпрацював з оточенням експрезидента Віктора Януковича. За даними слідства, зловмисник зберіг фактичний контроль над фармацевтичним виробництвом та співпрацював з окупаційною адміністрацією. Він зареєстрував компанію у тимчасово окупованій Горлівці, мером якої став його колишній охоронець, вказали у бюро.