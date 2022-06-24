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Экс-нардеп Горбатов финансировал терроризм и похитил из Крыма более 6 тысяч артефактов – ГБР

Экс-нардеп Горбатов финансировал терроризм и похитил из Крыма более 6 тысяч артефактов – ГБР

Киев • УНН

 • 232474 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Государственное бюро расследований разоблачило бывшего народного депутата Украины Валерия Горбатова на финансировании террористической организации "днр" и краже более 6 тысяч уникальных артефактов из АР Крым, передает УНН.

Детали 

"Работники ГБР по информации ДСР Нацполиции разоблачили на финансировании террористической организации "ДНР" бывшего народного депутата Украины Валерия Горбатова, который в начале двухтысячных лет возглавлял Совет Министров АР Крым. Он продолжал осуществлять бизнес-деятельность на оккупированных территориях Украины и уплачивал налоги" говорится в сообщении.

По данным следствия, бывший чиновник также присвоил культурное наследие Украины, по предварительной информации, похищенное из музеев АР Крым и купленное у "черных археологов".

Как отметили, коллаборант имеет тесные связи с так называемым главой аннексированного Крыма Сергеем Аксеновым, с которым имеет общий бизнес. А жена Аксенова предоставляла доверенность на право пользования своим имуществом Валерию Горбатову. Кроме того, Горбатов имеет непосредственное отношение к деятельности "Горловской бумажной фабрики" и ООО "Благотворительный Союз (БС)", которые осуществляют деятельность на временно оккупированной территории Украины и, соответственно, уплачивают там налоги чем, фактически, финансируют незаконные вооруженные террористические группировки.

Фирмы, аффилированные с Валерием Горбатовым, действуют и во временно оккупированном Крыму. Для того чтобы не "светиться" лично, бизнес Горбатова на оккупированной части Украины зарегистрирован на его сына, племянника и других доверенных лиц. В интересах группы: недвижимость, политическая деятельность и агробизнес.

"По оперативным данным, бывший депутат сбежал из Киева на оккупированные территории в преддверии полномасштабной российской агрессии. В рамках начатого уголовного производства работники ГБР провели шесть одновременных обысков. В одном из офисных помещений Киева, принадлежащих экс-депутату, обнаружено более 6 тысяч единиц исторических и культурных ценностей. Часть коллекции находилась в предварительно подготовленных "тайных комнатах" офисных помещений", – говорится в сообщении.

В ходе обысков обнаружены скифские мечи Акинак, копья, топоры, стрелы, монеты, кольчуга 12 века, шлемы эпохи Эллинизма и сосуды Трипольской культуры. Коллекция стоит несколько миллионов долларов.

Санкция статей предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

Напомним 

Украинские следователи арестовали еще более 4,5 миллионов долларов активов экс-депутата Верховной Рады от "Партии регионов". Бывший нардеп тесно сотрудничал с окружением экс-президента Виктора Януковича. По данным следствия, злоумышленник сохранил фактический контроль над фармацевтическим производством и сотрудничал с оккупационной администрацией. Он зарегистрировал компанию во временно оккупированной Горловке, мэром которой стал его бывший охранник, указали в бюро.

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