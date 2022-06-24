Предметы трипольской культуры и скандинавские мечи: список артефактов из коллекции, изъятой у экснардепа Горбатова
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Коллекция древностей, которую правоохранители изъяли у экс-нардепа Валерия Горбатова, оказалась самой большой за период независимости Украины. Некоторые находки не имеют аналогов в музейных коллекциях Украины. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, передает УНН.
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“Это уникальная беспрецедентная находка, не только для Украины, а и для Восточной Европы. Знаково, что находку мы представим сегодня, на следующий день после предоставления Украине статуса кандидата в члены Европейского союза. Предметы, найденные правоохранителями, четко связывают историю Украины с историей Европы”, — отметил Монастырский.
Детали
Как сообщил Денис Монастырский, в течение пяти суток оперативники Департамента стратегических расследований Национальной полиции совместно с коллегами-правоохранителями провели 13 санкционированных обысков. Изъято 6066 предметов, которые могут обладать культурной ценностью. Их смогли вывезти только двумя грузовыми автомобилями. Это старинное оружие и предметы вооружения, украшения и детали одежды, керамическая, металлическая и стеклянная посуда. Кроме этого, один из изъятых предметов является старопечатью и принадлежит к библиотечному фонду Украины.
“Эксперты утверждают, что находки не имеют аналогов в музейных коллекциях Украины, или в единственном экземпляре. Происхождение ценностей еще нужно устанавливать. Часть происходит из крымских музеев, но большинство — из незаконно разграбленных курганов, собиравшихся явно очень продолжительное время. Часть коллекции была просто уничтожена, из-за хранения в ненадлежащих условиях. Это свидетельствует, что с древностями работали не музейщики, которые не понимали ценности артефактов”, — рассказал министр.
Добавим
Более подробный список древностей привели в Министерстве культуры:
• античные накладки на погребальные саркофаги (1 ст. до н.э. — 2 ст. н.э .);
• предметы трипольской культуры;
• большое количество оружия периодов от времени бронзы до раннего железного века;
• артефакты, присущие предметам пшеворской культуры (III ст. до н.э. — V ст. н.э.) ;
• предметы, принадлежащие к “кругу выемчатых эмалей”;
• несколько скандинавских мечей Х в.;
• бронзовая нашейная гривна и т.д.
Напомним
Государственное бюро расследований разоблачило бывшего народного депутата Украины Валерия Горбатова на финансировании террористической организации “днр” и краже более 6 тысяч уникальных артефактов из АР Крым.