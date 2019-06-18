Погрожуючи пістолетом, злочинці вкрали у сім’ї понад 40 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. На Харківщині у сім’ї вкрали майже 43 тисячі доларів. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
На Харківщині четверо невідомих у балаклавах через вікно проникли до приватного будинку, де погрожуючи пістолетом, зв’язали господарів та вкрали у них 40 тисяч доларів та 70 тисяч гривень, ювелірні прикраси та мобільні телефони.
Розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 187 КК України.
Як повідомляв УНН, на Одещині з автомобіля директора підприємства вкрали 80 тисяч доларів.