Угрожая пистолетом, преступники украли у семьи более 40 тыс. долларов

В Харьковской области четверо неизвестных в балаклавах через окно проникли в частный дом, где угрожая пистолетом, связали хозяев и украли у них 40 000 долларов и 70 000 гривен, ювелирные украшения и мобильные телефоны.

Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 187 УК Украины.

Как сообщал УНН, в Одесской области из автомобиля директора предприятия украли 80 000 долларов.