Погоджувальна рада парламенту відбудеться 2 лютого – А.Парубій
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Погоджувальна рада парламенту відбудеться 2 лютого. Про це журналістам після церемонії вшанування пам'яті героїв Крут сказав Голова ВРУ Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
"Готуємо порядок денний. Переважно будуть ті питання, які ми не встигли розглянути на попередній сесії",- сказав А.Парубій.
За його словами парламент на наступному пленарному тижні розгляне блок питань з екології, місцевого самоврядування і блок з правових питань, в тому числі питання Конституційного Суду і судова реформа.
"Готуємо порядок денний і вже на погоджувальній раді будемо його остаточно узгоджувати. Це відбудеться цього четверга",- уточнив А.Парубій.
Як повідомляв УНН, шоста сесія Верховної Ради, згідно із конституцією, розпочнеться у вівторок 7 лютого.