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Согласительный совет парламента состоится 2 февраля - А.Парубий

Согласительный совет парламента состоится 2 февраля - А.Парубий

Киев • УНН

 • 12202 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Согласительный совет парламента состоится 2 февраля. Об этом журналистам после церемонии почтения памяти героев Крут сказал Председатель ВРУ Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

"Готовим повестку дня. В основном будут те вопросы, которые мы не успели рассмотреть на предыдущей сессии", - сказал А.Парубий.

По его словам парламент на следующей пленарной неделе рассмотрит блок вопросов по экологии, местному самоуправлению и блок по правовым вопросам, в том числе вопросы Конституционного Суда и судебной реформе.

"Готовим повестку дня и уже на согласительном совете будем его окончательно согласовывать. Это произойдет в этот четверг", - уточнил А.Парубий.

Как сообщал УНН, шестая сессия Верховной Рады, согласно конституции, начнется во вторник 7 февраля .

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