Согласительный совет парламента состоится 2 февраля - А.Парубий

"Готовим повестку дня. В основном будут те вопросы, которые мы не успели рассмотреть на предыдущей сессии", - сказал А.Парубий.

По его словам парламент на следующей пленарной неделе рассмотрит блок вопросов по экологии, местному самоуправлению и блок по правовым вопросам, в том числе вопросы Конституционного Суда и судебной реформе.

"Готовим повестку дня и уже на согласительном совете будем его окончательно согласовывать. Это произойдет в этот четверг", - уточнил А.Парубий.

Как сообщал УНН, шестая сессия Верховной Рады, согласно конституции, начнется во вторник 7 февраля .