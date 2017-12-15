Погода в Україні на сьогодні: у східних та західних областях очікується дощ, на решті території - без опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Сьогодні у східних та західних областях України синоптики прогнозують дощ. На решті території опадів не буде, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“15 грудня в Україні переважатиме хмарна погода. У східних та західних областях дощ; в Карпатах сильні опади та хуртовини; на решті території без опадів”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що вранці у південній частині подекуди очікується туман.
Вітер синоптики прогнозують південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с, в західних областях місцями очікуються пориви 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат — 30-35 м/с.
Температура становитиме 3-8° тепла, у південних областях — 8-12°.