Погода в Украине на сегодня: в восточных и западных областях ожидается дождь, на остальной территории - без осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Сегодня в восточных и западных областях Украины синоптики прогнозируют дождь. На остальной территории осадков не будет, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
“15 декабря в Украине будет преобладать облачная погода. В восточных и западных областях дождь; в Карпатах сильные осадки и метели; на остальной территории без осадков”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что утром в южной части местами ожидается туман.
Ветер синоптики прогнозируют юго-западный, со скоростью 7-12 м / с, в западных областях местами ожидаются порывы 15-20 м / с, на высокогорье Карпат — 30-35 м / с.
Температура 3-8 ° тепла, в южных областях — 8-12 °.