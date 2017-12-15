Погода в Украине на сегодня: в восточных и западных областях ожидается дождь, на остальной территории - без осадков

“15 декабря в Украине будет преобладать облачная погода. В восточных и западных областях дождь; в Карпатах сильные осадки и метели; на остальной территории без осадков”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что утром в южной части местами ожидается туман.

Ветер синоптики прогнозируют юго-западный, со скоростью 7-12 м / с, в западных областях местами ожидаются порывы 15-20 м / с, на высокогорье Карпат — 30-35 м / с.

Температура 3-8 ° тепла, в южных областях — 8-12 °.