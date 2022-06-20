Погода погіршиться: дощі з грозами завтра на більшості території України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Завтра в Україні очікується погіршення погоди - дощі з грозами не прогнозуються лише на південному сході країни, також місцями буде вітряно, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
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"21 червня вночі у західних областях, вдень в Україні, крім південно-східної частини, короткочасні дощі, грози", - вказали синоптики.
Деталі
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у західних, вдень місцями і в північних та центральних областях пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 14-19°, вдень у західних та Житомирській областях 19-24°, на Вінниччині та Київщині 23-28°, на решті території 28-33°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині завтра вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура у Києві вночі 17-19°, вдень 24-26°; по області вночі 14-19°, вдень 23-28°.