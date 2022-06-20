Погода ухудшится: дожди с грозами завтра на большинстве территории Украины.
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Завтра в Украине ожидается ухудшение погоды – дожди с грозами не прогнозируются только на юго-востоке страны, также местами будет ветрено, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Цитата
"21 июня ночью в западных областях, днем в Украине, кроме юго-восточной части, кратковременные дожди, грозы", – указали синоптики.
Детали
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных, днем местами и в северных и центральных областях порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 14-19°, днем в западных и Житомирской областях 19-24°, в Винницкой и Киевской областях 23-28°, на остальной территории 28-33°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области завтра ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура в Киеве ночью 17-19°, днем 24-26°; по области ночью 14-19°, днем 23-28°.