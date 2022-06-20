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13:44 • 45342 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 82131 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 66331 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 45712 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 68917 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 64420 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Погода ухудшится: дожди с грозами завтра на большинстве территории Украины.

Погода ухудшится: дожди с грозами завтра на большинстве территории Украины.

Киев • УНН

 • 171634 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Завтра в Украине ожидается ухудшение погоды – дожди с грозами не прогнозируются только на юго-востоке страны, также местами будет ветрено, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Цитата

"21 июня ночью в западных областях, днем ​​в Украине, кроме юго-восточной части, кратковременные дожди, грозы", – указали синоптики.

Детали

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных, днем ​​местами и в северных и центральных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 14-19°, днем ​​в западных и Житомирской областях 19-24°, в Винницкой и Киевской областях 23-28°, на остальной территории 28-33°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области завтра ночью без осадков, днем ​​кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем ​​местами порывы 15-20 м/с. Температура в Киеве ночью 17-19°, днем ​​24-26°; по области ночью 14-19°, днем ​​23-28°.

Украинские Национальные Новости

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