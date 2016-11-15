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Подружжя з Київщини виграли 1 млн грн в “Лото-Забаву”

Подружжя з Київщини виграли 1 млн грн в “Лото-Забаву”

Київ • УНН

 • 7267 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. 13 листопада 2016 року у студії “Лото Забави” з’явився перший мільйонер, який виграв один з головних призів лотереї завдяки білету, придбаного онлайн на сайті оператора державних лотерей “М.С.Л.”, повідомляє УНН.

“Анатолій Миколайович разом зі своєю дружиною – Оленою Віталіївною приїхали до Києва зранку у суботу 12 листопада і представники "М.С.Л." подарували традиційну для учасників "Клубу мільйонерів "М.С.Л." програму "Два дні з життя мільйонера".

Подружню пару зустрів білосніжний лімузин, який відразу вирушив у святковий тур. І першою зупинкою новоспечених мільйонерів став столичний аквапарк, розташований у торгово-розважальному центрі на Оболоні. Одразу по завершенню розваг у басейнах та після процедур у SPA-зоні, VIP-туристів захопив коловорот подій, що демонстрував солодке життя багатіїв у всій своїй красі: дорогі ресторани та бутіки, фешенебельні SPA-салони, престижні спорткари Lotus, професійна фотосесія й відеозйомка, розкішний панорамний номер у готелі”, - розповіли в “М.С.Л.”.

У прямому ефірі 901-го тиражу, що пройшов 13 листопада, сім‘я мільйонерів поділилась своєю історією перемоги з усією Україною.

“Анатолій Миколайович розказав, що купує лотерейні білети онлайн з того часу, як на сайті «М.С.Л.» з’явилась така можливість, адже це надзвичайно зручно, а покупку можна здійснити не виходячи з будинку. Проте у той день, коли пану Анатолію пощастило придбати найщасливіший білет у його ігровій практиці, все відбувалось не так успішно, як хотілось. Через перебої з Інтернетом першу онлайн проплату зробити не вдалось, тоді наш герой вирішив придбати звичайні друковані білети під час свого візиту до Києва. Уже повернувшись додому Анатолій Миколайович все ж таки не полишив свій намір купити три онлайн-білети – це і стало доленосною подією! Адже один з них опинився виграшним! І кожен з глядачів ранкового ефіру чітко зрозумів для себе, що головне у лотереї – наполегливість та позитивне мислення. Адже виграє той, хто грає”, - наголосив оператор державних лотерей.

На питання ведучої Лариси Руснак до дружини переможця, чи підтримує вона захоплення чоловіка, Олена Віталіївна відповіла коротко та змістовно: "Особисто у лотереї не граю, а чоловіку не заважаю".

Щодо майбутніх планів на виграш, герой ефіру зізнався, що поки не вирішив на що їх витратить. Проте, якщо зауважити, що сім‘я мільйонерів чимала, подружжя має двох одружених дітей та четверо внуків, то усі питання зникають самі по собі.

“Оператор державних лотерей "М.С.Л." ще раз щиро вітає Анатолія Миколайовича й Олену Віталіївну, бажає витратити приз з користю для усієї великої сім‘ї, а також побільше нових великих перемог у майбутньому”, - підкреслили в “М.С.Л.”.

Нагадаємо, “Лото-Забава” офіційно визнана рекордсменом за кількістю виграшів серед лотерей

Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що найбільше лотерейних мільйонерів в Україні з’явилося саме завдяки “Лото-Забава".

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