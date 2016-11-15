Супруги из Киевской области выиграли 1 млн грн в "Лото-Забаву"

"Анатолий Николаевич вместе со своей женой - Еленой Витальевной приехали в Киев утром в субботу 12 ноября и представители "М.С.Л." подарили традиционную для участников "Клуба миллионеров "М.С.Л." программу "Два дня из жизни миллионера".

Супружескую пару встретил белый лимузин, который сразу отправился в праздничный тур. И первой остановкой новоиспеченных миллионеров стал столичный аквапарк, расположенный в торгово-развлекательном центре на Оболони. Сразу по после завершения развлечений в бассейнах и после процедур в SPA-зоне, VIP-туристов захватил водоворот событий, который демонстрировал сладкую жизнь богачей во всей своей красе: дорогие рестораны и бутики, фешенебельные SPA-салоны, престижные спортивные автомобили Lotus, профессиональная фотосессия и видеосъемка, роскошный панорамный номер в гостинице", - рассказали в "М.С.Л.".

В прямом эфире 901-го тиража, прошедшего 13 ноября, семья миллионеров поделилась своей историей победы со всей Украиной.

"Анатолий Николаевич рассказал, что покупает лотерейные билеты онлайн с тех пор, как на сайте "М.С.Л." появилась такая возможность, ведь это очень удобно, а покупку можно осуществить не выходя из дома. Однако в тот день, когда господину Анатолию удалось приобрести самый счастливый билет в его игровой практике, все происходило не так успешно, как хотелось. Из-за перебоев с Интернетом первую онлайн проплату сделать не удалось, тогда наш герой решил приобрести обычные печатные билеты во время своего визита в Киев. Уже вернувшись домой Анатолий Николаевич все же не оставил свое намерение купить три онлайн-билета - это и стало судьбоносным событием! Ведь один из них оказался выигрышным! И каждый из зрителей утреннего эфира четко понял для себя, что главное в лотерее - настойчивость и позитивное мышление. Ведь выигрывает тот, кто играет", - подчеркнул оператор государственных лотерей.

На вопрос ведущей Ларисы Руснак к жене победителя, поддерживает ли она увлечение мужа, Елена Витальевна ответила коротко и содержательно: "Лично в лотерею не играю, а мужу не мешаю".

Относительно будущих планов на выигрыш, герой эфира признался, что пока не решил на что его потратит. Однако, если учесть, что семья миллионеров большая, супруги имеют двух женатых детей и четверо внуков, то все вопросы исчезают сами по себе.

"Оператор государственных лотерей "М.С.Л." еще раз поздравляет Анатолия Николаевича и Елену Витальевну, желает потратить приз с пользой для всей большой семьи, а также побольше новых больших побед в будущем", - подчеркнули в "М.С.Л.".

Напомним, "Лото-Забава" официально признана рекордсменом по количеству выигрышей среди лотерей.

Так, 9 октября 2016 г. эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава".