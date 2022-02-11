Подробиці зустрічі Зеленського та міністра закордонних справ Польші
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Під час робочої поїздки до Харківської області Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Республіки Польща Збігнєвом Рау. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіс Президента.
Цитата
«Радий вітати вас у статусі чинного голови ОБСЄ. Роль Організації в деокупації українських територій та в підтримці нашої держави вкрай важлива», – наголосив Президент Зеленський.
Деталі
Він поінформував про безпеку в регіоні, зазначивши, що Україна виступає за політико-дипломатичне врегулювання конфлікту в усіх наявних переговорних форматах, зокрема в Нормандському.
Володимир Зеленський і Збігнєв Рау обмінялися думками та оцінками щодо останніх міжнародних заходів і контактів зі стратегічними партнерами.
Глава держави також привернув увагу до розблокування роботи Тристоронньої контактної групи, зауваживши, що українська сторона винесла на її розгляд низку важливих ініціатив, що покликані розв’язати нагальні проблемні гуманітарні питання.
Під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання двосторонньої співпраці в економіці, енергетиці та інфраструктурі.
Нагадаємо
Невдовзі до цього у Києві віце-прем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук зустрілася із міністром закордонних справ Республіки Польща, чинним головою ОБСЄ Збіґнєвом Рау,