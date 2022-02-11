Подробности встречи Зеленского и министра иностранных дел Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Во время рабочей поездки в Харьковскую область Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Республики Польша Збигневом Рау. Об этом сообщает УНН со ссылкой на офис Президента.
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“Рад приветствовать вас в статусе действующего председателя ОБСЕ. Роль организации в деоккупации украинских территорий и в поддержке нашего государства крайне важна”, — подчеркнул Президент Зеленский.
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Он проинформировал о безопасности в регионе, отметив, что Украина выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта в всех имеющихся переговорных форматах, в частности в Нормандском.
Владимир Зеленский и Збигнев Рау обменялись мнениями и оценками относительно последних международных мероприятий и контактов со стратегическими партнерами.
Глава государства также привлек внимание к разблокированию работы Трехсторонней контактной группы, отметив, что украинская сторона вынесла на ее рассмотрение ряд важных инициатив, призванных решить насущные проблемные гуманитарные вопросы.
Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в экономике, энергетике и инфраструктуре.
Напомним
Незадолго до этого в Киеве вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук встретилась с министром иностранных дел Республики Польша, действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау,