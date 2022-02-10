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Верещук та міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау обговорили проблемні питання жителів ТОТ

Верещук та міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау обговорили проблемні питання жителів ТОТ

Київ • УНН

 • 45925 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Сьогодні, 10 лютого, у Києві віце-прем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук зустрілася із міністром закордонних справ Республіки Польща, чинним головою ОБСЄ Збіґнєвом Рау, передає кореспондент УНН.

Деталі

У ході зустрічі сторони обговорили низку важливих питань, які стосуються прав і свобод жителів тимчасово окупованих територій. Так, Верещук, серед іншого, підняла проблему із виплатами жителям ТОТ на пенсійні картки “Ощадбанку”.

Міністр нагадала, що зусиллями Президента Володимира Зеленського та українських чиновників термін дії карток продовжено до 1 квітня 2022 року. Починаючи з 1 квітня 2022 року, Ощадбанк припинить надавати можливість використовувати платіжні картки ВПО, термін дії яких закінчився під час карантину (до 31.03.2021 року — ред.).

Цитата

“За цей час люди повинні знайти можливість приїхати на підконтрольну територію України й оновити ідентифікацію — тобто картки, і далі продовжувати отримувати гарантовані державою виплати. Втім, на жаль цього не відбувається. Люди їдуть, але в дуже малій кількості”, — пояснила Верещук.

Крім польської делегації участь у зустрічі взяли представники ОБСЄ. Учасники заходу дійшли висновку щодо необхідності посилення роботи у Тристоронній контактній групі з цього напрямку.

"Якщо ми не говоритимемо про проблему голосно, то з 1 квітня отримаємо десятки тисяч людей, які не зможуть скористатися своїм правом на отримання пенсій і соціальних виплат“,- наголосила Верещук.

Крім того, міністр поінформувала польську делегацію та представників ОБСЄ про проблеми, пов’язані з відкриттям нових КПВВ. І підняла питання щодо реалізації жителями ТОТ своїх свобод і прав.

“Ми всі ці питання комплексно обговорили, отримали запевнення у безумовній підтримці саме української позиції і української держави.

Як ви знаєте, пан Рау скоро відбуватиме у Москву. Там він розмовлятиме із російськими візаві. Відтак, ми поставили йому ті запитання, які на сьогодні є невирішеними. Пріоритезували їх.

Сподіваюся, після візиту в Москву, пан Рау отримає нову мапу з тими питаннями, які потрібно реалізувати спільно”, — резюмувала Верещук.

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