Подоляк: мантра путіна про "війну до останнього українця" – ще один доказ продуманого російського геноциду
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Заява російського диктатора володимира путіна про "війну до останнього українця" є ще одним доказом продуманого російського геноциду. Про це у Twitter написав радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, передає УНН.
Цитата
"Немає жодного плану "колективного Заходу". Лише конкретна z-армія увійшла в суверенну Україну, обстрілює міста і вбиває мирних громадян. Усе інше – примітивна пропаганда. Тому мантра пана путіна про "війну до останнього українця" – іще один доказ продуманого російського геноциду", - йдеться в повідомленні.
Контекст
Диктатор росії володимир путін у четвер 7 липня виступив із попередженням Заходу та Україні, заявивши, що війна може затягтися доти, доки "не залишиться останній українець".