Подоляк: мантра путіна про "війну до останнього українця" – ще один доказ продуманого російського геноциду

Цитата

"Немає жодного плану "колективного Заходу". Лише конкретна z-армія увійшла в суверенну Україну, обстрілює міста і вбиває мирних громадян. Усе інше – примітивна пропаганда. Тому мантра пана путіна про "війну до останнього українця" – іще один доказ продуманого російського геноциду", - йдеться в повідомленні.

Контекст

Диктатор росії володимир путін у четвер 7 липня виступив із попередженням Заходу та Україні, заявивши, що війна може затягтися доти, доки "не залишиться останній українець".