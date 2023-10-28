Події на Близькому Сході започатковані тим, що росія починала робити в Україні – Подоляк
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Якщо Україна та її союзники не завершать війну в Україні та не покарають росію, то такі конфлікти як на Близькому Сході з’являтимуться в інших регіонах. Про повідомив під час телемарафону Єдині новині радник керівника ОП Михайло Подоляк, передає УНН.
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"росія багато масштабує у конфлікти. Ми пояснюємо, що події на Близькому Сході були започатковані тим, що рф починала робити в Україні. Якщо ми не закінчимо війну в Україні, не покараємо росію, то такі конфлікти як на Близькому Сході з’являтимуться в інших регіонах", - сказав радник керівника ОП.
Він додав, що якщо хочемо закінчити епоху нестабільності, то маємо поставити хрест на росії у такому вигляді, як сьогодні.
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