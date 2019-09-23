Податківці: бізнес уже може користуватися безплатним сервісом замість касових апаратів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Підприємці вже можуть користуватись безкоштовними програмами з реєстрації рахункових операцій (РРО) замість касових апаратів, скориставшись відповідним сервісом на сайті Державної податкової служби (ДПС). Про це заявив голова служби Сергій Верланов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Цими законами, по-перше, було дозволено використання програмних РРО – не касових апаратів, до яких ми звикли, і якими користується бізнес, - їх також можна використовувати, але поряд з тим ми відкриваємо можливість для використання програмних РРО, які будуть безкоштовними. Відповідно до нашої задумки, Державна податкова служба надає цей сервіс безкоштовно. Вже можна скачати застосунок на сайті Державної податкової служби і через свій електронний кабінет, який також надається безкоштовно, можна використовувати цей сервіс", - зазначив Верланов.
За його словами, відповідно до змін, фіскалізація буде відбуватись на сервері ДПС, доступ до якого буде відкритим. Крім того, програмісти ДПС можуть розробити зручне програмне забезпечення для бізнесу.
При цьому він спростував той міф, що новий закон зобов'язує всіх без виключення підприємців встановлювати касові апарати.
"Коли це вступить в силу, через півроку, навесні 2020 року, і вже весь бізнес зможе використовувати програмні РРО", - підсумував чиновник.
Нагадаємо, 20 вересня Верховна Рада ухвалила законопроекти 1053-1 і 1073 щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг, що передбачає застосування програмне забезпечення реєстраторів розрахункових операцій.