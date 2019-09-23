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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 58365 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111290 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103135 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 110183 просмотра

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Налоговики: бизнес уже может пользоваться бесплатным сервисом вместо кассовых аппаратов

Налоговики: бизнес уже может пользоваться бесплатным сервисом вместо кассовых аппаратов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. Предприниматели уже могут пользоваться бесплатными программами с регистрации счетных операций (РРО) вместо кассовых аппаратов, воспользовавшись соответствующим сервисом на сайте Государственной налоговой службы (ГНС). Об этом заявил глава службы Сергей Верланов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Этими законами, во-первых, было разрешено использование программных РРО - не кассовых аппаратов, к которым мы привыкли, и которыми пользуется бизнес, - их можно использовать, но вместе с тем мы открываем возможность для использования программных РРО, которые будут бесплатными. Согласно нашей задумки, Государственная налоговая служба предоставляет этот сервис бесплатно. Уже можно скачать приложение на сайте Государственной налоговой службы и через свой электронный кабинет, который также предоставляется бесплатно, можно использовать этот сервис", - отметил Верланов.

По его словам, согласно изменениям, фискализация будет происходить на сервере ГНС, доступ к которому будет открытым. Кроме того, программисты ГНС могут разработать удобное программное обеспечение для бизнеса.

При этом он опроверг тот миф, что новый закон обязывает всех без исключения предпринимателей устанавливать кассовые аппараты.

"Когда это вступит в силу через полгода, весной 2020 года, и уже весь бизнес сможет использовать программные РРО", - подытожил чиновник.

Напомним, 20 сентября Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, который предусматривает применение программного обеспечения регистраторов расчетных операций.

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