Податківці на Миколаївщині припинили діяльність чергової незаконної АЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Миколаївській області у рамках операції "Акциз-2016" викрито чергову незаконну АЗС, передає УНН з посиланням на прес-службу ДФС.
Встановлено, що місцева жителька одного із селищ Миколаївської області зберігала та реалізовувала паливно-мастильні матеріали без наявності відповідних дозвільних документів та реєстрації, як суб'єкта господарської діяльності.
"За результатами перевірки з незаконного обігу вилучено 15 тонн дизельного палива та 15 тонн бензину марки А95 загальною орієнтовною вартістю понад 540 тис. грн", - йдеться у повідомленні.
За вказаним фактом складено протокол про адміністративне правопорушення за ознаками ч.1 ст. 164 КУпАП.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, ринок нелегального пального в Україні вражає своїми масштабами.
З метою боротьби з нелегальним ринком, оператори вкотре закликали уряд поставити крапку у питанні об'єднання акцизів на пальне.