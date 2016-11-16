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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Податківці на Миколаївщині припинили діяльність чергової незаконної АЗС

Податківці на Миколаївщині припинили діяльність чергової незаконної АЗС

Київ • УНН

 • 7094 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Миколаївській області у рамках операції "Акциз-2016" викрито чергову незаконну АЗС, передає УНН з посиланням на прес-службу ДФС.

Встановлено, що місцева жителька одного із селищ Миколаївської області зберігала та реалізовувала паливно-мастильні матеріали без наявності відповідних дозвільних документів та реєстрації, як суб'єкта господарської діяльності.

"За результатами перевірки з незаконного обігу вилучено 15 тонн дизельного палива та 15 тонн бензину марки А95 загальною орієнтовною вартістю понад 540 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом складено протокол про адміністративне правопорушення за ознаками ч.1 ст. 164 КУпАП.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, ринок нелегального пального в Україні вражає своїми масштабами.

З метою боротьби з нелегальним ринком, оператори вкотре закликали уряд поставити крапку у питанні об'єднання акцизів на пальне.

 

Українські Національні Новини

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