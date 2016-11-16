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Налоговики в Николаевской области прекратили деятельность очередной незаконной АЗС

Налоговики в Николаевской области прекратили деятельность очередной незаконной АЗС

Киев • УНН

 • 7094 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Николаевской области в рамках операции "Акциз-2016" разоблачили очередную незаконную АЗС, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Установлено, что местная жительница одного из поселков Николаевской области хранила и реализовывала горюче-смазочные материалы без наличия соответствующих разрешительных документов и регистрации, как субъекта хозяйственной деятельности.

"По результатам проверки из незаконного оборота изъяли 15 тонн дизельного топлива и 15 тонн бензина марки А95 общей ориентировочной стоимостью более 540 тыс. грн", - говорится в сообщении.

По данному факту составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 164 КУоАП.

Напомним, как сообщал УНН, рынок нелегального топлива в Украине поражает своими масштабами.

В целях борьбы с нелегальным рынком, операторы снова призвали правительство поставить точку в вопросе объединения акцизов на горючее.

 

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