Налоговики в Николаевской области прекратили деятельность очередной незаконной АЗС
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Николаевской области в рамках операции "Акциз-2016" разоблачили очередную незаконную АЗС, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.
Установлено, что местная жительница одного из поселков Николаевской области хранила и реализовывала горюче-смазочные материалы без наличия соответствующих разрешительных документов и регистрации, как субъекта хозяйственной деятельности.
"По результатам проверки из незаконного оборота изъяли 15 тонн дизельного топлива и 15 тонн бензина марки А95 общей ориентировочной стоимостью более 540 тыс. грн", - говорится в сообщении.
По данному факту составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 164 КУоАП.
Напомним, как сообщал УНН, рынок нелегального топлива в Украине поражает своими масштабами.
В целях борьбы с нелегальным рынком, операторы снова призвали правительство поставить точку в вопросе объединения акцизов на горючее.