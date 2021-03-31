Подати заявки на карантинні 8 тисяч через "Дію" можна буде в квітні: доручення КМУ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення Мінекономіки разом з іншими відповідальними відомствами протягом тижня розробити всі необхідні документи, аби вже на початку квітня люди могли подати заявки через "Дію" на виплату карантинних 8 тисяч гривень. Про це він сказав під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

Цитата:

"Одразу хочу дати доручення Міністрству економіки України разом з іншими відповідальними відомствами протягом тижня розробити всі необхідні документи, аби уже в квітні люди могли подавати заявки через "Дію" і відбулись відповідні виплати", - сказав Шмигаль.

Деталі

Він також доручив Міністерству з розвитку громад та територій "включатись у роботу" щодо координації з місцевою владою, яку уряд закликає здійснювати доплати бізнесу.

Що було раніше

30 березня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект № 5300 про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

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