Подання про зняття недоторканності з нардепа В.Новинського сьогодні планують внести у Раду – ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України планує сьогодні внести на розгляд Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Вадима Новинського. Про це повідомили УНН у прес-службі ГПУ.
"Подання мають передати сьогодні", - повідомили у прес-службі.
Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор Юрій Луценко сьогодні підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Вадима Новинського.
Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 146 та ч.1 ст. 365 ККУ, за фактом перевищення влади та службових повноважень колишніми високопосадовцями, а саме В.Януковичем, В.Захарченком, В.Новинським та В.Коряком, при незаконному позбавленні волі особистого помічника предстоятеля УПЦ МП Володимира.
Також вказано, що з вересня по грудень 2013 року В.Новинський, маючи статус народного депутата, був співучасником при вчиненні В.Януковичем, В.Захарченком, В.Коряком та іншими правоохоронцями Києва злочину проти волі, честі та гідності особи, а також у сфері службової діяльності.