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The Guardian

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Швеція наступного тижня знімає більшість обмежень, пов'язаних з COVID-19

Київ • УНН

 • 15824 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Швеція послабить деякі зі своїх обмежень на COVID-19 з 1 червня, оскільки в останні тижні різко скоротилася кількість нових випадків захворювання, заявив уряд в четвер, представивши дорожню карту щодо відкриття суспільства. Про це повідомляє УНН з посиланням Reuters.

Швеція наступного тижня знімає більшість обмежень, пов'язаних з COVID-19

Деталі

Швеція опинилася в стороні від боротьби з пандемією і вважала за краще відмовитися від повної ізоляції, замість цього покладаючись в основному на добровільні заходи. Країна постраждала від третьої хвилі вірусу, але нові випадки і кількість людей, що потрапляють в реанімацію, швидко скорочуються.

"Ми починаємо заглядати в початок кінця", - сказав прем'єр-міністр Швеції Лофвен на пресконференції.

Раніше оголошене послаблення включає більш тривалі години роботи ресторанів і кафе, а також збільшення кількості глядачів на спортивних заходах і відвідувачів в музеях і парках розваг.

"Зараз ми спостерігаємо різке скорочення поширення інфекції майже по всій Швеції, - сказав глава Шведського агентства охорони здоров'я Йохан Карлсон. - Це зниження на 30-40% за останній тиждень. Це дуже близько до того, що ми представили в нашому самому оптимістичному сценарії місяць тому".

Решта правил і рекомендацій будуть спрощені в п'ять етапів, щоб всі вони були скасовані до вересня. Добровільні керівні принципи включають в себе заклик до громадян працювати з дому, носити маски в певних ситуаціях і мінімізувати соціальну взаємодію.

Контекст

Обов'язкові правила включають обмеження на години роботи ресторанів, обмеження кількості людей в магазинах і торгових центрах і фактичне закриття музеїв, громадських басейнів і парків розваг.

У Швеції зареєстровано 1 366 нових випадків COVID-19 в четвер, згідно зі статистикою агентства охорони здоров'я, що є найменшою кількістю нових щоденних випадків за більш ніж сім місяців, хоча агентство заявило, що цифри можуть бути переглянуті через технічну помилку.

У країні введено 4,9 мільйона щеплень вакцини, при цьому 44,3% дорослого населення отримали одну дозу. Близько 15,7% повністю вакциновані.

Було зареєстровано 15 нових смертей, в результаті чого загальне число смертей склало 14 451 з 10 мільйонів населення.

У Швеції був один з найвищих показників захворюваності на душу населення в останні місяці, але кількість смертей від пандемії в цьому році знаходиться на нижньому рівні шкали в Європі.

Загальна кількість загиблих під час пандемії була вищою, ніж в інших країнах Північної Європи, але нижчою, ніж в більшості європейських країн, які обрали ізоляцію.

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