В Швеції зафіксовано найвищий рівень заражень коронавірусом в Європі

Деталі

Відзначається, що це - найвищий показник серед країн Європейської економічної зони, згідно з останніми даними офіційних органів охорони здоров'я ЄС.

За інформацією Європейського центру з профілактики захворювань та боротьби з ними (ECDC), що базується в Стокгольмі, на другому місці - Литва, де цей показник склав 563 випадків, а на третьому - Кіпр (522 випадки).

При цьому в сусідній зі Швецією Фінляндії зареєстровано всього 53 нових випадки на 100 тис. жителів.

Кількість смертей, пов'язаних з коронавірусом - близько 12 випадків на мільйон населення.

Доповнення

На початку пандемії Швеція, на відміну від більшості інших європейських країн, що не вводила жорстких обмежень, але за останні кілька місяців уряд зайняв значно жорсткішу позицію.

Швеція обрала замість локдауну стратегію добровільного дотримання обмежень.

Влада Швеції відмовилася вводити обов'язкове носіння масок навіть на тлі зростаючого числа випадків COVID-19. Головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл зазначав, що поки не бачив хороших досліджень, які говорять про користь носіння масок.