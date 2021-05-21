В Швеции зафиксирован самый высокий уровень заражений коронавирусом в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. В Швеции зафиксировали самый высокий уровень заражений коронавирусом в Европе. За последние 14 дней в стране было зарегистрировано 577 новых случаев на 100 тыс. жителей. Об этом сообщает DW, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что это - самый высокий показатель среди стран Европейской экономической зоны, согласно последним данным официальных органов здравоохранения ЕС.
По информации Европейского центра по профилактике заболеваний и борьбы с ними (ECDC), базирующийся в Стокгольме, на втором месте - Литва, где этот показатель составил 563 случаев, а на третьем - Кипр (522 случая).
При этом в соседней со Швецией Финляндии зарегистрировано всего 53 новых случая на 100 тыс. жителей.
Количество смертей, связанных с коронавирусом - около 12 случаев на миллион населения.
Дополнение
В начале пандемии Швеция, в отличие от большинства других европейских стран, не вводила жестких ограничений, но за последние несколько месяцев правительство заняло значительно более жесткую позицию.
Швеция выбрала вместо локдауна стратегию добровольного соблюдения ограничений.
Власти Швеции отказались вводить обязательное ношение масок даже на фоне растущего числа случаев COVID-19. Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл отмечал, что пока не видел хороших исследований, которые говорят о пользе ношения масок.