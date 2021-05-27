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Швеция на следующей неделе снимает большинство ограничений, связанных с COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 мая. УНН. Швеция ослабит некоторые из своих ограничений на COVID-19 с 1 июня, поскольку в последние недели резко сократилось количество новых случаев заболевания, заявило правительство в четверг, представив дорожную карту по открытию общества. Об этом сообщает УНН со ссылкой Reuters.

Швеция на следующей неделе снимает большинство ограничений, связанных с COVID-19

Детали

Швеция оказалась в стороне от борьбы с пандемией и предпочла отказаться от полной изоляции, вместо этого полагаясь в основном на добровольные меры. Страна пострадала от третьей волны вируса, но новые случаи и количество людей, попадающих в реанимацию, быстро сокращаются.

"Мы начинаем заглядывать в начало конца", - сказал премьер-министр Швеции Лофвен на пресс-конференции.

Ранее объявленное ослабление включает более длительные часы работы ресторанов и кафе, а также увеличение количества зрителей на спортивных мероприятиях и посетителей в музеях и парках развлечений.

"Сейчас мы наблюдаем резкое сокращение распространения инфекции почти по всей Швеции, - сказал глава Шведского агентства здравоохранения Йохан Карлсон. - Это снижение на 30-40% за последнюю неделю. Это очень близко к тому, что мы представили в нашем самом оптимистичном сценарии месяц назад".

Остальные правила и рекомендации будут упрощены в пять этапов, чтобы все они были отменены до сентября. Добровольные руководящие принципы включают в себя призыв к гражданам работать из дома, носить маски в определенных ситуациях и минимизировать социальное взаимодействие.

Контекст

Обязательные правила включают ограничения на часы работы ресторанов, ограничение количества людей в магазинах и торговых центрах и фактическое закрытие музеев, общественных бассейнов и парков развлечений.

В Швеции зарегистрировано 1 366 новых случаев COVID-19 в четверг, согласно статистике агентства здравоохранения, что является наименьшим количеством новых ежедневных случаев за более чем семь месяцев, хотя агентство заявило, что цифры могут быть пересмотрены-за технической ошибки.

В стране введено 4,9 миллиона прививок вакцины, при этом 44,3% взрослого населения получили одну дозу. Около 15,7% полностью вакцинированы.

Было зарегистрировано 15 новых смертей, в результате чего общее число смертей составило 14 451 из 10 миллионов населения.

В Швеции был один из самых высоких показателей заболеваемости на душу населения в последние месяцы, но количество смертей от пандемии в этом году находится на нижнем уровне шкалы в Европе.

Общее количество погибших во время пандемии было выше, чем в других странах Северной Европы, но ниже, чем в большинстве европейских стран, которые выбрали изоляцию.

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