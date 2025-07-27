Поблизу Полтави зафіксували землетрус магнітудою 2,9 27 липня 2025
Київ • УНН
27 липня на Полтавщині зафіксовано землетрус магнітудою 2,9 за шкалою Ріхтера. Поштовхи зареєстровано в районі Старих Санжар на глибині 7,1 км.
У неділю, 27 липня, на Полтавщині було зафіксовано землетрус магнітудою 2,9. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю, пише УНН.
Деталі
ДеталіПоштовхи зареєстрували у районі населеного пункту Старі Санжари Полтавського району.Фахівці зафіксували землетрус магнітудою 2,9 (за шкалою Ріхтера), на глибині 7,1 км. За класифікацією землетрусів він належить до невідчутних.
Нагадаємо
Землетрус магнітудою 3,1 було зафіксовано в Полтавській області поблизу села Карпусі. Подія сталася 1 липня 2025 року о 01:23:29 на глибині 7 кілометрів.
Перед тим землетрус на території Полтавської області, магнітудою 3,1, фіксували у лютому.
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