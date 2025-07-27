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Вблизи Полтавы зафиксировали землетрясение магнитудой 2,9 27 июля 2025

Киев • УНН

 • 370 просмотра

27 июля на Полтавщине зафиксировано землетрясение магнитудой 2,9 по шкале Рихтера. Толчки зарегистрированы в районе Старых Санжар на глубине 7,1 км.

Вблизи Полтавы зафиксировали землетрясение магнитудой 2,9

В воскресенье, 27 июля, в Полтавской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,9. Об этом сообщает Главный центр специального контроля, пишет УНН.

Детали

ДеталиТолчки зарегистрировали в районе населенного пункта Старые Санжары Полтавского района.Специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 2,9 (по шкале Рихтера), на глубине 7,1 км. По классификации землетрясений оно относится к неощутимым.

Напомним

Землетрясение магнитудой 3,1 было зафиксировано в Полтавской области вблизи села Карпуси. Событие произошло 1 июля 2025 года в 01:23:29 на глубине 7 километров.

Перед тем землетрясение на территории Полтавской области, магнитудой 3,1, фиксировали в феврале.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

Общество
Украина
Полтава
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