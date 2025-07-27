Вблизи Полтавы зафиксировали землетрясение магнитудой 2,9 27 июля 2025
Киев • УНН
27 июля на Полтавщине зафиксировано землетрясение магнитудой 2,9 по шкале Рихтера. Толчки зарегистрированы в районе Старых Санжар на глубине 7,1 км.
В воскресенье, 27 июля, в Полтавской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,9. Об этом сообщает Главный центр специального контроля, пишет УНН.
Детали
ДеталиТолчки зарегистрировали в районе населенного пункта Старые Санжары Полтавского района.Специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 2,9 (по шкале Рихтера), на глубине 7,1 км. По классификации землетрясений оно относится к неощутимым.
Напомним
Землетрясение магнитудой 3,1 было зафиксировано в Полтавской области вблизи села Карпуси. Событие произошло 1 июля 2025 года в 01:23:29 на глубине 7 километров.
Перед тем землетрясение на территории Полтавской области, магнитудой 3,1, фиксировали в феврале.
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