Поблизу окупованого Бердянська гучно: повідомляють про глухі сильні вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. В окупованому Бердянську гучно. Про це повідоми міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
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"Поблизу Бердянська гучно. Мешканці повідомляють про глухі сильні вибухи навкруги міста. Цікаво, окупанти розповідатимуть про "учєнія" чи про "певео"?" - повідомив Федоров.
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Telegram-канал "Бердянськ сьогодні" також підтверджує інформацію про вибухи.
"Десь за містом пролунало декілька гучних вибухів. Доречі села навкруги Бердянська глухі вибухи чують впродовж всього дня. Можливо окупанти тренуються вмирати", - йдеться у повідомленні.
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