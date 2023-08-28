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Поблизу окупованого Бердянська гучно: повідомляють про глухі сильні вибухи

Поблизу окупованого Бердянська гучно: повідомляють про глухі сильні вибухи

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. В окупованому Бердянську гучно. Про це повідоми міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.

Цитата

"Поблизу Бердянська гучно. Мешканці повідомляють про глухі сильні вибухи навкруги міста. Цікаво, окупанти розповідатимуть про "учєнія" чи про "певео"?" - повідомив Федоров.

Додамо

Telegram-канал "Бердянськ сьогодні" також підтверджує інформацію про вибухи.

"Десь за містом пролунало декілька гучних вибухів. Доречі села навкруги Бердянська глухі вибухи чують впродовж всього дня. Можливо окупанти тренуються вмирати", - йдеться у повідомленні.

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