Вблизи оккупированного Бердянска громко: сообщают о глухих сильных взрывах

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"Вблизи Бердянска шумно. Жители сообщают о глухих сильных взрывах вокруг города. Интересно, оккупанты будут рассказывать об "учениях" или о "певео"?" - сообщил Федоров.

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Telegram-канал "Бердянск сегодня" также подтверждает информацию о взрывах.

"Где-то за городом раздалось несколько громких взрывов. Кстати села вокруг Бердянска глухие взрывы слышат в течение всего дня. Возможно оккупанты тренируются умирать", - говорится в сообщении.

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