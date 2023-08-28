Вблизи оккупированного Бердянска громко: сообщают о глухих сильных взрывах
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В оккупированном Бердянске громко. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
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"Вблизи Бердянска шумно. Жители сообщают о глухих сильных взрывах вокруг города. Интересно, оккупанты будут рассказывать об "учениях" или о "певео"?" - сообщил Федоров.
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Telegram-канал "Бердянск сегодня" также подтверждает информацию о взрывах.
"Где-то за городом раздалось несколько громких взрывов. Кстати села вокруг Бердянска глухие взрывы слышат в течение всего дня. Возможно оккупанты тренируются умирать", - говорится в сообщении.
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