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По всій Україні цього тижня відкривають кінотеатри: чого очікувати

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Минулого тижня Кабінет міністрів України дозволив відновити роботу кінотеатрам по всій країні з 2 липня. Кілька днів до того робота кінотеатрів була дозволена у столиці. Водночас, відновлення роботи можливе за певних умов, а глядачам не варто очікувати на багато новинок, передає УНН.

Так, головні кіномережі України вже анонсували початок роботи з 2 липня, але остаточний розклад сеансів на сьогодні не з’явився на жодному з сайтів.

Графік релізів, з уточненням "непідтверджений", складається з кількох десятків фільмів. Водночас, чи не половина з них були у прокаті роками раніше.

Саме такі фільми у більшості повернуться на екрани у перший прокатний тиждень із 2 по 8 липня. У цей період мережі кінотеатрів попередньо анонсували показ третьої частини "Як приборкати дракона" (2019), "Пірати карибського моря: помста Салазара" (2017), "Людина павук: далеко від дому" (2019), "Вартові Галактики 2" (2017), "Темний лицар повертається" (2012), "Секрети домашніх тварин 2" (2019), "Монстри на канікулах 3" (2018), "Джентельмени" (2019), "Одного разу в Голівуді" (2019) та "Бамблбі" (2018).

Серед стрічок 2020 року випуску – фільми "Втеча з Преторії", "Мій шпигун", "Вбивства за листівками" і анімаційний фільм "Поклик джунглів".

Наступного тижня стрічок у кінотеатрах побільшає, але не новинок. Серед тих, що повертаються – "Дедпул" (2016) та "Бладшот" (2020).

Кінотеатри також активно анонсують прем’єру від зіркового Крістофера Нолана фантастичного трилера "Тенет", прем’єру якого переносили вже неодноразово. До речі, легендарний ноланівський "Початок" має також повторно з’явитись на екранах українських кінотеатрів з 16 липня.

Варто зазначити, що у МОЗ до відкриття кінотеатрів надали певні рекомендації. Зокрема, передбачається, що наповненість залів не має перевищувати 50%.

Кінотеатри мають дотримуватись медико-санітарних норм та забезпечити умови, за яких відвідувачі зможуть зберігати дистанцію між собою.

Як повідомлялося в УНН, 24 червня київська влада видала розпорядження про відновлення роботи ресторанів, кафе, басейнів та кінотеатрів.

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