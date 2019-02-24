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По всій Росії пройдуть марші в пам'ять про Бориса Нємцова

По всій Росії пройдуть марші в пам'ять про Бориса Нємцова

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. Сьогодні в Москві, Петербурзі, Воронежі, Ярославлі і ще багатьох містах Росії пройдуть акції в пам'ять про відомого російському політику, опозиціонера, державному та громадського діяча Бориса Нємцова, передає УНН з посиланням на "Радіо Свобода".

У Москві організаторами "Маршу Нємцова" виступили рух "Солідарність", партії ПАРНАС, "Яблуко", "Громадянська ініціатива", "Партія змін"; "Меморіал", а також представники Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального. Крім того, серед заявників акції політики Володимир Мілов і Володимир Рижков.

У російській столиці, як і в Пітері, марш був узгоджений не відразу, а в деяких містах влада відмовилася погоджувати заходи.

За інформацією "МБХ", в Москві збір учасників ходи розпочнеться о 13:00 за місцевим часом на внутрішній стороні Страсного бульвару. Через годину сформована колона рушить по Бульварному кільцю до проспекту Сахарова.

Борис Нємцов за свою кар'єру досяг успіхів в російській внутрішній політиці, а на зовнішньополітичній арені багато лідерів іноземних держав дивувалися його стійкості і прагненню до змін.

В ніч з 27 на 28 лютого 2015 року, о 23:40 (за московським часом - ред.) політик був убитий в центрі Москви. Вбивство Нємцова сталося на Великому Москворецькому мосту, коли він прогулювався з українською моделлю Ганною Дурицької. Злочинці застрелили політика, сховавшись з місця вбивства на автомобілі. Вбивство сталося прямо напередодні опозиційного маршу, запланованого на 1 березня 2015 року.

"Убитий Борис Нємцов, великий друг України і великий патріот Росії. Людина, яка як міст пов'язував Україну і Росію і який побудував ті відносини між Україною і Росією, які я хотів би бачити ", - заявив у 2015 році Президент України Петро Порошенко.

Як повідомляв УНН, 15 листопада 2018 року на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли про найменування скверу на розі вулиць Сурикова та Повітрофлотського проспекту імені російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

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