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По цілям у Сирії випущено 30 ракет, більшість з них були спрямовані на Дамаск

По цілям у Сирії випущено 30 ракет, більшість з них були спрямовані на Дамаск

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. США, Великобританія і Франція випустили по цілям в Сирії близько 30 ракет, третина з них були збиті. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на неназваного представника сирійського уряду, інформує УНН.

Удари були нанесені по Дамаску і Хомсу. США повідомили, що цілями стали об’єкти, пов’язані з сирійської програмою створення хімічної зброї.

Яких збитків завдано в результаті бомбардувань, поки що неясно.

Журналісти повідомляють, що обстановка в Дамаску в цілому спокійна. Бомбардування не торкнулися урядового кварталу в сирійській столиці.

За даними ЗМІ, три мирних жителя отримали поранення в результаті ударів по Хомсу. Про це повідомляє агентство SANA.

За повідомленням CNN перші вибухи почалися в той час, як президент США Дональд Трамп в своєму зверненні до нації оголосив про рішення завдати удару по Сирії. Міністерство інформації Сирії виступило із зверненням до громадян, закликавши їх “не вірити чуткам про наслідки нанесених агресорами ракетних ударів”.

“Брати-співгромадяни, не вірте ворожим телеканалам, які навмисно перебільшують масштаби ракетної атаки”, — вказується в заяві.

Photos from the AP show the skies over Damascus as the US, UK, and France launch airstrikes on Syria pic.twitter.com/4aWc8IR2SZ

— BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) 14 квітня 2018 р.

U.S., Britain, France launch air strikes in Syria. Latest here: https://t.co/W0sgSTBV0o pic.twitter.com/rfHDsXMfy5

— Reuters Top News (@Reuters) 14 квітня 2018 р.

Video shows surface-to-air missile launching into the sky above Damascus, Syria. https://t.co/v4pFflcEfg pic.twitter.com/iAk8AJ9Q0I

— ABC News (@ABC) 14 квітня 2018 р.

WATCH: Video shows the aftermath of the initial wave of a joint airstrike on Damascus, in response to suspected chemical weapons attack by Syria. https://t.co/Jewdea0jmD (video by @AlSuraEnglish) pic.twitter.com/5tustqpZ1X

— NBC News (@NBCNews) 14 квітня 2018 р.

Як повідомляв УНН, США, Велика Британія і Франція завдали авіаудари по трьох цілях у Сирії.

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