По цілям у Сирії випущено 30 ракет, більшість з них були спрямовані на Дамаск

Удари були нанесені по Дамаску і Хомсу. США повідомили, що цілями стали об’єкти, пов’язані з сирійської програмою створення хімічної зброї.

Яких збитків завдано в результаті бомбардувань, поки що неясно.

Журналісти повідомляють, що обстановка в Дамаску в цілому спокійна. Бомбардування не торкнулися урядового кварталу в сирійській столиці.

За даними ЗМІ, три мирних жителя отримали поранення в результаті ударів по Хомсу. Про це повідомляє агентство SANA.

За повідомленням CNN перші вибухи почалися в той час, як президент США Дональд Трамп в своєму зверненні до нації оголосив про рішення завдати удару по Сирії. Міністерство інформації Сирії виступило із зверненням до громадян, закликавши їх “не вірити чуткам про наслідки нанесених агресорами ракетних ударів”.

“Брати-співгромадяни, не вірте ворожим телеканалам, які навмисно перебільшують масштаби ракетної атаки”, — вказується в заяві.

