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По целям в Сирии выпущено 30 ракет, большинство из них были направлены на Дамаск

По целям в Сирии выпущено 30 ракет, большинство из них были направлены на Дамаск

Киев  •  УНН

 • 18935 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. США, Великобритания и Франция выпустили по целям в Сирии около 30 ракет, треть из них были сбиты. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя сирийского правительства, передает УНН.

Удары были нанесены по Дамаску и Хомсу. США сообщили, что целями стали объекты, связанные с сирийской программой создания химического оружия.

Какой ущерб нанесен в результате бомбардировок, пока неясно.

Журналисты сообщают, что обстановка в Дамаске в целом спокойная. Бомбардировка не коснулась правительственного квартала в сирийской столице.

По данным СМИ, три мирных жителя получили ранения в результате ударов по Хомсу. Об этом сообщает агентство SANA.

По сообщению CNN первые взрывы начались в то время, как президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации объявил о решении нанести удар по Сирии. Министерство информации Сирии выступило с обращением к гражданам, призвав их “не верить слухам о последствиях нанесенных агрессорами ракетных ударов”.

“Братья-сограждане, не верьте враждебным телеканалам, которые намеренно преувеличивают масштабы ракетной атаки”, — указывается в заявлении.

Photos from the AP show the skies over Damascus as the US , UK, and France launch airstrikes on Syria pic.twitter.com/4aWc8IR2SZ

— BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) 14 апреля 2018

US, Britain, France launch air strikes in Syria. Latest here: https://t.co/W0sgSTBV0o pic.twitter.com/rfHDsXMfy5

— Reuters Top News (@Reuters) 14 апреля 2018

Video shows surface-to-air missile launching into the sky above Damascus, Syria. https://t.co/v4pFflcEfg pic.twitter.com/iAk8AJ9Q0I

— ABC News (@ABC) 14 апреля 2018

WATCH: Video shows the aftermath of the initial wave of a joint airstrike on Damascus, in response to suspected chemical weapons attack by Syria. https://t.co/Jewdea0jmD (video by @AlSuraEnglish ) pic.twitter.com/5tustqpZ1X

— NBC News (@NBCNews) 14 апреля 2018

Как сообщал УНН, США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям в Сирии.

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