По Сумщині армія рф завдала ударів чотири рази за ніч: 16 вибухів

По Сумській області вночі російські війська вдарили чотири рази, у тому числі з артилерії, міномета, БМП та РСЗВ, що призвело до 16 вибухів, повідомили у п'ятницю у Сумській ОВА, пише УНН.

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"Уночі росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів. Обстрілів зазнали Ворожбянська, Білопільська, Дружбівська громади", - повідомили в ОВА у Telegram.

Як повідомляється, ситуація наступна:

Ворожбянська громада: ворог бив з артилерії (4 вибухи).

Білопільська громада: здійснено обстріл з БМП (3 вибухи) та РСЗВ (5 вибухів).



Дружбівська громада: зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи).



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