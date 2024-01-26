По Сумщині армія рф завдала ударів чотири рази за ніч: 16 вибухів
Київ • УНН
Російські війська чотири рази атакували Сумську область України протягом ночі, використовуючи артилерію, міномети, БМП і РСЗВ, в результаті чого сталося 16 вибухів, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. Цілями обстрілів стали Ворожбянська, Білопільська та Дружбівська громади.
По Сумській області вночі російські війська вдарили чотири рази, у тому числі з артилерії, міномета, БМП та РСЗВ, що призвело до 16 вибухів, повідомили у п'ятницю у Сумській ОВА, пише УНН.
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"Уночі росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів. Обстрілів зазнали Ворожбянська, Білопільська, Дружбівська громади", - повідомили в ОВА у Telegram.
Як повідомляється, ситуація наступна:
- Ворожбянська громада: ворог бив з артилерії (4 вибухи).
- Білопільська громада: здійснено обстріл з БМП (3 вибухи) та РСЗВ (5 вибухів).
- Дружбівська громада: зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи).
Росіяни 17 разів обстріляли Сумщину: у прикордонній зоні пролунало понад півсотні вибухів25.01.24, 23:07 • 32492 перегляди