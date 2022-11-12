Пляжний футбол: жіноча збірна України стала третьою на турнірі в Саудівській Аравії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. В Саудівській Аравії жіноча збірна України з пляжного футболу завершила свій виступ на престижному турнірі Neom Beach Soccer Cup 2022. Як інформує пресслужба Української асоціації футболу (УАФ), жіноча збірна України у підсумку посіла третє місце, пише УНН.
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У заключному матчі "синьо-жовті" розгромили команду Нідерландів - 6:0. Зазначимо, що у складі переможниць хет-трик на свій рахунок записала Мирослава Випасняк (7, 16, 34-та хвилини), дубль - голкіпер Арастасія Терех (8, 21), ще один м'яч забила Анастасія Калягіна (9).
В стартовому матчі змагань українки поступилися четвертій команді світового рейтингу BSWW - Бразилії (0:2), у наступному - другої збірній світу - Англії (2:4).
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