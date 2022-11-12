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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 70974 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 84642 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 120426 перегляди

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31 березня, 15:02 • 149504 перегляди

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31 березня, 14:30 • 196004 перегляди

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Пляжний футбол: жіноча збірна України стала третьою на турнірі в Саудівській Аравії

Пляжний футбол: жіноча збірна України стала третьою на турнірі в Саудівській Аравії

Київ • УНН

 • 500055 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. В Саудівській Аравії жіноча збірна України з пляжного футболу завершила свій виступ на престижному турнірі Neom Beach Soccer Cup 2022. Як інформує пресслужба Української асоціації футболу (УАФ), жіноча збірна України у підсумку посіла третє місце, пише УНН.

Деталі

У заключному матчі "синьо-жовті" розгромили команду Нідерландів - 6:0. Зазначимо, що у складі переможниць хет-трик на свій рахунок записала Мирослава Випасняк (7, 16, 34-та хвилини), дубль - голкіпер Арастасія Терех (8, 21), ще один м'яч забила Анастасія Калягіна (9).

В стартовому матчі змагань українки поступилися четвертій команді світового рейтингу BSWW - Бразилії (0:2), у наступному - другої збірній світу - Англії (2:4).

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