В Івано-Франківській області стартувала програма «Спортивний наставник»

У новому для себе регіоні тренери з Харкова продовжують підтримувати дітей, залучаючи їх до спорту та нових перемог. Старт програми на Франківщині відвідали представники міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation та керівництво Івано-Франківської обласної військової адміністрації, місцевої влади та Олімпійського комітету.

— Діалог між владою, бізнесом, суспільством та благодійними організаціями дуже важливий. Ми регулярно спілкуємось з представниками Parimatch Foundation, обговорюємо плани, розповідаємо про ситуацію в Івано-Франківську. Адже у наш регіон було переміщено багато українців зі сходу країни — всі вони потребують допомоги. Ми вже маємо позитивний досвід співпраці з благодійним фондом Parimatch Foundation і для нас важливий розвиток цього партнерства, — зазначив Віктор Кімакович, директор департаменту освіти і науки Івано-Франківської ОДА.

В межах програми «Спортивний Наставник» 20 дітей на системній основі будуть тренуватися стрільбі з луку під керівництвом срібної призерки XXVII літніх Олімпійських Ігор, чемпіонки та призерки чемпіонатів України, світу та Європи Катерини Дубровіної. Катерина приїхала на Прикарпаття із Харкова на весні. Нині ж працює в Івано-Франківську та навчає дітей стрільби з лука.

— Моїм спортивним наставником був мій батько, заслужений тренер України по стрільбі з лука. Всі поради, як спортивні, так і життєві я отримувала від нього. І тому розумію наскільки важливо мати людину, яка підкаже, направить та підтримає. Завдяки ініціативі благодійного фонду Parimatch Foundation у дітей з родин, які не мають фінансової можливості організувати додаткові заняття та відвідувати секції, з'являється шанс займатися спортом, мати улюблене хобі та розвивати себе. А я можу стати для цих дітей тією самою підтримкою, — підкреслила Катерина Дубровіна.

Прикарпаття стало також новою домівкою для тренерів із Харкова по футболу. Після переїзду до Франківська, тренери футбольного клубу почали відновлювати заняття, адже спорт та тренування дуже допомагають у стресових ситуаціях. Як стверджують у школі, спорт допомагає «повернутися до себе» і знайти сили йти далі.

Для підопічних програми під час заходу також був проведений майстер-клас з футболу. Його провів для дітей тренер футбольної академії «Рух» Владислав Носков. Владислав та його команда чекають на дітей, які хочуть займатись футболом. Тренування проходитимуть двічі на тиждень.

Підтримка від Parimatch Foundation дозволяє покривати проведення тренувань в межах комплексної програми «Спортивний Наставник” та закупівлю спортивного інвентарю для дітей із сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, серед яких є діти внутрішньо-переміщені з різних регіонів України. Фонд залучає тренерів та спортсменів до реалізації програми, та допомагає дітям, незалежно від їхніх життєвих обставин, розвивати впевненість, фізичні та соціальні навички за допомогою спорту, а також мати позитивний приклад свого тренера. Наразі головна мета запуску програми — залучити якомога більше дітей до спортивного дозвілля, відволікти їх від подій сьогодення та допомогти психологічно відновитись через заняття спортом.

— Для нас програма «Спортивний наставник» має велике значення, адже ми ставимо на меті робити спорт досяжним кожній дитині, не зважаючи на соціальні обставини чи фізичні особливості. Фонд розширює благодійну географію проєктів задля того, аби допомагати дітям долати стрес через залучення до спортивних занять. Адже спорт є дієвим інструментом подолання тривожності та забезпечення якісного дозвілля. Ми пишаємось тим, що можемо разом з тренерами, які віддані своїй справі, реалізовувати такі важливі проєкти та програми, які допомагають дітям жити щасливим життям, — зазначив директор представництва Parimatch Foundation в Україні Вадим Місюра.

Зазначимо, що Parimatch Foundation реалізує програми та проєкти в напрямках спорту, освіти та ментального здоров’я дітей. Це дозволяє робити свій внесок в здорове і свідоме, щасливе зростаюче покоління, а також популяризувати спорт, здоровий спосіб життя, рухову та фізичну активність. Діяльність Фонду спрямована на те, щоб у кожної дитини, незалежно від фізичних особливостей, соціальних обмежень та інших можливих бар’єрів, був доступ до навчання та занять спортом, а їх розвиток був фізично та ментально здоровим. Наразі в Україні реалізується 5 комплексних програм: «Так, я можу!», «Спортивний наставник», «Нова фізична культура», «Допомога Україні» та «Mental Health».

З Івано-Франківською обласною військовою адміністрацією Фонд вже має позитивний досвід співпраці. З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Parimatch Foundation підтримує Івано-Франківську область в рамках програми «Допомога Україні». Фонд допоміг в регіоні облаштувати тимчасові прихистки, що розміщуються у навчальних закладах. У березні передали 600 спальних комплектів та продуктові набори, які були направлені до закладів освіти, де перебувало найбільше ВПО.

Фонд також провів освітній курс для психологів ІРЦ, який пройшли 28 спеціалістів регіону. Вони активно допомагають дітям та дорослим справитись з психологічними травмами, що виникли внаслідок війни.

Завдяки співпраці обласної військової адміністрації з Parimatch Foundation 33 заклади освіти Івано-Франківщини отримали 40 наборів зі спортивним інвентарем, у кожному з яких – сучасне спорядження для занять футболом, баскетболом, волейболом, бадмінтоном, шахами, шашками та дартсом.