Пляжный футбол: женская сборная Украины стала третьей на турнире в Саудовской Аравии

Детали

В заключительном матче "сине-желтые" разгромили команду Нидерландов – 6:0. Отметим, что в составе победительниц хет-трик на свой счет записала Мирослава Выпасняк (7, 16, 34 минуты), дубль - голкипер Арастасия Терех (8, 21), еще один мяч забила Анастасия Калягина (9).

В стартовом матче соревнований украинки уступили четвертой команде мирового рейтинга BSWW – Бразилии (0:2), в следующем – второй сборной мира – Англии (2:4).

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