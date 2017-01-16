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“Платинум банк” мав бути віднесений до категорії неплатоспроможних ще у 2015 році – екс-директор департаменту НБУ

“Платинум банк” мав бути віднесений до категорії неплатоспроможних ще у 2015 році – екс-директор департаменту НБУ

Київ • УНН

 • 10410 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова давно знала про негативний капітал та проблемність “Платинум банку”, оскільки до НБУ була головою правління цього банку. Про це повідомив колишній директор Департаменту реєстраційних питань та ліцензування, голова Кваліфікаційної комісії НБУ Олександр Завадецький.

За його словами, саме при правлінні К.Рожкової у “Платинум банку” було сформовано бізнес-моделі та транзакції, які згодом й призвели до визнання банку неплатоспроможним.

“Діагностика "Платинум банку“ закінчилася у червні 2016 року. За результатами цієї діагностики вже було зрозуміло, що банк не життєздатний.

Крім того, в правлінні Нацбанку працює колишня керівник "Платинум банку“ Катерина Рожкова. І бізнес-моделі та всі транзакції цього банку, які вплинули на його неплатоспроможність, були складені ще в той час, коли К.Рожкова керувала цим банком.

Тобто, вона напевне з самого початку знала, ще з 2015 року, як прийшла у Нацбанк з "Платинум банку“, який об’єктивний стан цього банку. При цьому вона керувала всіма наглядовими функціями і нічого не робила, щоб запобігти збільшенню збитків у клієнтів банку”, - розповів О.Завадецький.

На його переконання, “Платинум банк” мав бути віднесений до категорії неплатоспроможних ще у 2015 році.

“Якщо ви спостерігали, то в минулому році були публікації записів К.Рожкової, з яких точно видно, що вона, вже працюючи в Національному банку, здійснювала керівництво "Платинум банком“. Тобто утримання його на плаву і дозвіл цьому банку залучати депозити вкладників, і збільшення таким чином навантаження на Фонд гарантування - це все відбувалось під її патронатом”, - наголосив О.Завадецький.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, О.Завадецький був звільнений з НБУ після того, як поставив вимогу привести у відповідність структуру власності “Платинум банку”. За його словами, до звільнення особисто причетна К.Рожкова.

Несвоєчасне виведення “Платинум банку” з ринку також помітили у БПП. Експерти у свою чергу вимагають покарання для керівників НБУ за упередженість та нанесення збитків державі.

За їх словами, коли стало зрозуміло, що докапіталізувати “Платинум банк” неможливо, НБУ, перед визнанням неплатоспроможності, дозволив йому зібрати кошти у населення під завищенні відсотки та вивести з банку кредитний портфель, а відтак завдати збитків держбюджету країни через надмірне навантаження на Фонд гарантування вкладів.

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