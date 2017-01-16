"Платинум банк" должен был быть отнесен к категории неплатежеспособных еще в 2015 году - экс-директор департамента НБУ

По его словам, именно при правлении Е.Рожковой в "Платинум банке" были сформированы бизнес-модели и транзакции, которые впоследствии и привели к признанию банка несостоятельным.

"Диагностика" Платинум банка "закончилась в июне 2016 года. По результатам этой диагностики уже было понятно, что банк не жизнеспособен.

Кроме того, в правлении Нацбанка работает бывшая руководитель "Платинум банка" Екатерина Рожкова. И бизнес-модели и все транзакции этого банка, которые повлияли на его неплатежеспособность, были составлены еще в то время, когда Е.Рожкова руководила этим банком.

То есть, она наверное с самого начала знала, еще с 2015 года, как пришла в Нацбанк с "Платинум банка", какое объективное состояние этого банка. При этом она руководила всеми надзорными функциями и ничего не делала, чтобы предотвратить увеличение убытков клиентов банка ", - рассказал А.Завадецкий.

По его убеждению, "Платинум банк" должен был быть отнесен к категории неплатежеспособных еще в 2015 году.

"Если вы наблюдали, то в прошлом году были публикации записей Е.Рожковой, из которых точно видно, что она уже работая в Национальном банке, осуществляла руководство" Платинум Банком ". То есть содержание его на плаву и разрешение этому банку привлекать депозиты вкладчиков, и увеличение таким образом нагрузки на Фонд гарантирования - это все происходило под ее патронатом ", - подчеркнул А.Завадецкий.

Напомним, по данным СМИ, А.Завадецкий был уволен из НБУ после того, как потребовал привести в соответствие структуру собственности "Платинум банка". По его словам, к освобождению лично причастна Е.Рожкова.

Несвоевременный вывод "Платинум банка" с рынка также заметили в БПП. Эксперты в свою очередь требуют наказания для руководителей НБУ в предвзятости и нанесении ущерба государству.

По их словам, когда стало понятно, что докапитализировать "Платинум банк" невозможно, НБУ, перед признанием неплатежеспособности, позволил ему собрать средства у населения под завышенные проценты и вывести из банка кредитный портфель, а затем нанести ущерб госбюджету страны через чрезмерную нагрузку на Фонд гарантирования вкладов.