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План розмінування сільгоспземель: 470 тис. га родючих ґрунтів підлягають обстеженню

План розмінування сільгоспземель: 470 тис. га родючих ґрунтів підлягають обстеженню

Київ • УНН

 • 562602 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. В Україні 470 тис. га родючих земель підлягають обстеженню відповідно до Плану розмінування сільськогосподарських земель на деокупованих територіях. Обстежено майже 188 600 га сільськогосподарських земель, з яких 124 017 га потребують очищення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.

Цитата

«470 000 га родючих земель підлягають обстеженню відповідно до Плану розмінування сільськогосподарських земель на деокупованих територіях. Це Київська, Чернігівська, Сумська, Черкаська, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Харківська області», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на виконання цього завдання залучається понад 1000 спеціалістів та 17 машин механізованого розмінування від Збройних Сил України, Держспецтрансслужби, ДСНС, Національної гвардії України, Національної поліції України та операторів протимінної діяльності.

«На сьогодні обстежено майже 188 600 га сільськогосподарських земель, з яких 124 017 га потребують очищення. З них вже очищено 76 223 га в рамках оперативного реагування, понад 7800 га потребують проведення заходів гуманітарного розмінування, яке здійснюють оператори протимінної діяльності», - зазначається в повідомленні.

Також повідомляється, що у рамках оперативного реагування станом на 04.09.2023 року очищено від ВНП сільськогосподарських земель:
• Херсонська область - 68 310 га;
• Харківська область - 49 га;
• Миколаївська область - 8 417 га;
• Київська область - 947 га;
• Чернігівська область - 95 га.

«Оперативне реагування суттєво знижує рівень небезпеки, але не надає повної гарантії щодо відсутності ВНП», - інформує Міноборони.

Доповнення

В Україні потенційно заміновано близько 174 000 км.кв, включаючи 14 000 км.кв морських акваторій. Щоб підвищити ефективність розмінування в трьох областях створять оперативні групи з координації заходів розмінування при обласних військових адміністраціях.

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