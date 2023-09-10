План разминирования сельхозземель: 470 тыс. га плодородных почв подлежат обследованию
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Украине 470 тыс. га плодородных земель подлежат обследованию в соответствии с Планом разминирования сельскохозяйственных земель на деоккупированных территориях. Обследовано почти 188 600 га сельскохозяйственных земель, из которых 124 017 га требуют очистки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.
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«470 000 га плодородных земель подлежат обследованию в соответствии с Планом разминирования сельскохозяйственных земель на деоккупированных территориях. Это Киевская, Черниговская, Сумская, Черкасская, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Херсонская, Харьковская области», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что на выполнение этой задачи привлекается более 1000 специалистов и 17 машин механизированного разминирования от Вооруженных Сил Украины, Госспецтрансслужбы, ГСЧС, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции Украины и операторов противоминной деятельности.
«На сегодня обследовано почти 188 600 га сельскохозяйственных земель, из которых 124 017 га нуждаются в очистке. Из них уже очищено 76 223 га в рамках оперативного реагирования, более 7800 га требуют проведения мероприятий гуманитарного разминирования, которое осуществляют операторы противоминной деятельности», - отмечается в сообщении.
Также сообщается, что в рамках оперативного реагирования по состоянию на 04.09.2023 года очищено от ВОП сельскохозяйственных земель:
• Херсонская область - 68 310 га;
• Харьковская область - 49 га;
• Николаевская область - 8 417 га;
• Киевская область - 947 га;
• Черниговская область - 95 га.
«Оперативное реагирование существенно снижает уровень опасности, но не предоставляет полной гарантии об отсутствии ВНП», - информирует Минобороны.
Дополнение
В Украине потенциально заминировано около 174 000 км.кв, включая 14 000 км.кв морских акваторий. Чтобы повысить эффективность разминирования в трех областях создадут оперативные группы по координации мероприятий разминирования при областных военных администрациях.