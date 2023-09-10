План разминирования сельхозземель: 470 тыс. га плодородных почв подлежат обследованию

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«470 000 га плодородных земель подлежат обследованию в соответствии с Планом разминирования сельскохозяйственных земель на деоккупированных территориях. Это Киевская, Черниговская, Сумская, Черкасская, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Херсонская, Харьковская области», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на выполнение этой задачи привлекается более 1000 специалистов и 17 машин механизированного разминирования от Вооруженных Сил Украины, Госспецтрансслужбы, ГСЧС, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции Украины и операторов противоминной деятельности.

«На сегодня обследовано почти 188 600 га сельскохозяйственных земель, из которых 124 017 га нуждаются в очистке. Из них уже очищено 76 223 га в рамках оперативного реагирования, более 7800 га требуют проведения мероприятий гуманитарного разминирования, которое осуществляют операторы противоминной деятельности», - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что в рамках оперативного реагирования по состоянию на 04.09.2023 года очищено от ВОП сельскохозяйственных земель:

• Херсонская область - 68 310 га;

• Харьковская область - 49 га;

• Николаевская область - 8 417 га;

• Киевская область - 947 га;

• Черниговская область - 95 га.

«Оперативное реагирование существенно снижает уровень опасности, но не предоставляет полной гарантии об отсутствии ВНП», - информирует Минобороны.

Дополнение

В Украине потенциально заминировано около 174 000 км.кв, включая 14 000 км.кв морских акваторий. Чтобы повысить эффективность разминирования в трех областях создадут оперативные группы по координации мероприятий разминирования при областных военных администрациях.



